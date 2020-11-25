Prosinecki Denizlispor'a veda etti

AA 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:59

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.

Denizlispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz"