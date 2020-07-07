İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,863
  • EURO
    7,77
  • ALTIN
    393.775
  • BIST100
    118485
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Prosinecki: Oyuncularım inanılmaz oynadı
Spor

Prosinecki: Oyuncularım inanılmaz oynadı

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puan aldı.

IHA07 Temmuz 2020 Salı 00:18 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 00:18
ABONE OL

Aldığı 3 puanla ligin bitimine 4 hafta kala puanını 31’e yükselterek puan cetvelinde 14. sıraya kadar yükselen Hes Kablo Kayserispor’da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar, büyük oynadılar diyebiliriz. Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı inanılmaz bir galibiyet aldılar. Çünkü çok istediler. Bizim bu aldığımız galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Şu an bunun tadını çıkaracağız. İyi bir galibiyet aldık. 3 gün sonra Rizespor maçımız var, o yüzden ona odaklanacağız. Şu an karakterli, savaşan bir takım oluşturduk. Tekrar söylüyorum Kayserispor havlu atmadı, umarım son 4 maçta en iyisini yapıp ligde kalacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.