Prosinecki: Türkiye cesur oynamalı

Ülkemizde iki farklı dönemde (2012-2014, 2020) Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştıran Hırvat teknik adam Robert Prosinecki akşamki mücadele öncesinde Fanatik'e konuştu.

"ÖNDE BASKI VE CESUR OYUN"

'A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yener?' sorusu yöneltilen tecrübeli çalıştırıcı anahtar noktaları söyledi. 'Önde baskı ve cesur oyun' ifadeleriyle şifreyi özetleyen Prosinecki, iki takımı da çok yakından tanıması nedeniyle artıları ve eksileri de ortaya koydu. İşte Robert Prosinecki'nin değerlendirmeleri...

"KRAMARIC DIŞINDA EKSİK YOK"

Hırvatistan her zamanki Hırvatistan... Uzun yıllardır beraber oynama pratiği milli takımlar düzeyinde fark yaratan en önemli faktörlerdendir. Oyun planını benimsemiş, birbirini çok iyi tanıyan ve yardımlaşan bir oyuncu grubuna sahipseniz senede 3-4 kez de bir araya gelseniz alışkanlıklarınız üstünlük kurmanızı sağlar. Hırvatistan için de durum böyle. Zaman zaman kadroda küçük değişiklikler olsa da güçlü bir oyun sergilemekten geri kalmıyorlar. Türkiye maçı öncesi de gördüğüm kadarıyla Kramaric dışında önemli bir eksik yok.

"KÜÇÜK FIRSATLARI KOVALIYORLAR"

Hırvatistan'ın nasıl bir oyun oynadığını herkes gibi Montella da iyi biliyordur. Topa sahip olarak, son derece sabırlı, acele etmeyen, hatta rakibi uyutacak kadar pas başarısını yüksek tutan ve bulduğu küçük fırsatlardan sonuç yakalayan bir anlayış. Türkiye için önemli olan şey ise bu pas kalitesini bozma konusunda ne kadar etkili olabilecekleri. Evet Hırvatistan'a karşı defansif ağırlıklı bir oyun oynayarak kontralardan sonuç aramak en kolay seçenek. Ancak bunu herkes yapıyor zaten. Türkiye'nin gruptaki durumu açısından buradan bir galibiyetle dönmesi için daha güçlü bir taktiğe ihtiyacı var...

"ONLARI ŞAŞIRTMAK ZORUNDALAR"

Topu rakibe bırakıp tamamen teslim olmak yerine ön alanda dinamik oyuncularla güçlü bir baskı yaparak Hırvatistan'ın oyun kurulumuna darbe vurması gerekiyor. Hataya zorlamak ve bunun için cesur bir oyun oynamak şart. Amaç galibiyet ise Montella, Adana Demir'de oynattığı agresif ön alan baskısına ihtiyaç duyacak. Tabii ki bu oyunu oynayabilmek kolay değil. Geri dönüşlerde savunma geçişleri oldukça önemli. Kuntz döneminde yaşanan savunma sıkıntılarını kısa sürede aşabilmek kolay olmayacaktır. Türkiye için kritik bir viraj ama kazanmak için Hırvatistan'ı şaşırtmak zorundalar.