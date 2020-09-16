Prosinecki'den transfer açıklaması

IHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:58 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:58

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig’in ikinci haftasında evlerinde oynayacakları Trabzonspor karşılaşması hakkında konuştu. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Prosenecki, "İki tarafın da arzulu ve istekli olacağı güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig 2020-2021 sezonuna 5-1’lik Göztepe mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor’un Teknik Direktörü Robert Prosinecki, ligin ikinci haftasında içeride oynayacakları Trabzonspor müsabakası hakkında konuştu. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulunan Prosinecki, önlerinde zor bir maç olduğunu belirterek, "Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"ZOR BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Ligin ilk haftasında alınan 5-1’lik Göztepe mağlubiyeti hakkında konuşan Prosinecki, "İstediğimiz gibi değildik. Yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtamadık ve bizim için zor bir mağlubiyet oldu. Maçtan 1 gün sonra yeniden çalışmalara başladık. Daha kompakt olmak için neler yapmamız gerektiğinin farkında olarak Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU DURUMDAN KURTULACAĞIZ"

Takımın kalitesinin çok yüksek olduğunu belirten Prosinecki, "Sezon öncesinde fazla hazırlık maçı yapamadık. Aldığımız mağlubiyette kuşkusuz bunun da etkisi oldu. Bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacağız ve kolay bir maç olmayacak. Biz yine elimizden geleni yapacağız. Gereken her şeyi yaparak bu durumdan tabii ki de kurtulacağız" dedi.

"İYİ BİR MAÇ BEKLİYORUM"

Trabzonspor karşılaşmasının seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını düşündüğünü dile getiren Prosinecki, "Trabzonspor da lige mağlubiyet ile başlayan bir ekip. Çocuklar karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyorlar. Yaptıkları çalışmaları, ne kadar istekli ve arzulu olduklarını görüyorum. Futbolcularıma güveniyorum. İki tarafın da istekli olacağı, iyi bir maç bekliyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES TRANSFER İSTER"

Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam Prosinecki, "Biliyorsunuz ki, Türkiye’de transfer konuşmak en sevilen detaylardan bir tanesi. Tabii ki bir mağlubiyetten sonra herkes transfer ister. Bu hafta içerisinde çok deneyimli olan ve bize çok şey katacak olan Leismann’ı kadromuza kattık. 1-2 pozisyona daha bize katkı sağlayabileceğine inandığımız futbolcu bulabilirsek o zaman transfer yaparız. Ben, bizim çocuklara inanıyorum. Ne kadar istekli ve arzulu olduklarını görüyorum. Sadece maça yansıtamadılar ve yanıltıcı bir sonuç ortaya çıktı" diyerek sözlerini tamamladı.