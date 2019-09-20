PSG, 25 yıllık hasreti bitirdi

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GALATASARAY’IN da yer aldığı A Grubu’nda PSG, Mbappe, Cavani ve Neymar gibi yıldızları olmamasına karşın Real Madrid’i 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

İspanyol devi önünde Angel Di Maria’nın 14 ve 33, Thomas Meunier’in 90+1’de attığı gollerle üç puanı alırken, Real’i tam 25 yıl aradan sonra devirdi. Real Madrid, 2006’dan sonra ilk kez grup aşamasına yenilgiyle start aldı. PSG, 1 Ekim Salı günü Türk Telekom’da Galatasaray’a konuk olacak.