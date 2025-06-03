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Spor

PSG 8 ismi transfer listesine koydu

Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı. Le Parisien'in haberine göre Fransız devi, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Mukiele, Asensio ve Renato Sanches ile yollarını kesin olarak ayıracak.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
PSG 8 ismi transfer listesine koydu
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Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.

Le Parisien'in haberine göre Fransız devi, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Mukiele, Asensio ve Renato Sanches ile yollarını kesin olarak ayıracak.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanan Milan Skriniar'ın ismi ise Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

L'equipe'in aktardığı habere göre ise PSG, Gonçalo Ramos ve Kang-In Lee için gelecek teklifleri de değerlendirecek

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