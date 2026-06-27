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Spor

PSG, Akliouche transferinde öne geçti

Paris Saint-Germain'in, Monaco forması giyen Maghnes Akliouche transferinde öne geçtiği iddia edildi.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 20:25 - Güncelleme:
PSG, Akliouche transferinde öne geçti
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Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde AS Monaco'nun yıldız adayı Maghnes Akliouche için en güçlü aday konumuna geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Fransız futbolcu için yarışta iki Premier Lig kulübünün önünde bulunuyor. Genç oyuncunun bu yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olması beklenirken, kulüpler arasındaki temaslar ve girişimler de hız kazandı.

AS Monaco'nun ise kısa süre içerisinde Akliouche için resmi tekliflerin gelmesini beklediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Monaco formasıyla 43 maça çıkan Fransız yıldız, 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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