İSTANBUL 31°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG, Alex Telles transferini bitiremedi! Manchester City devreye girdi
Spor

PSG, Alex Telles transferini bitiremedi! Manchester City devreye girdi

PSG'nin Alex Telles konusunda Porto'yla anlaştığı iddia edilmişti. Tüm görüşmelere rağmen transferi bitmeyen Brezilyalı sol bek için Chelsea'den sonra şimdi de Manchester City devreye girdi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 23:21 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 23:22
ABONE OL

Galatasaray'ın da alınacak yüzde sebebiyle transferini merakla beklediği Alex Telles konusunda kötü haber geldi.

Paris Saint Germain'in birkaç hafta önce transferi bitirdiği belirtilen Telles konusunda imzalar bir türlü atılamadı. 25 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşamayan taraflar süreci gittikçe uzatıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise, PSG'nin bitiremediği transferde Chelsea'den sonra Manchester City de devreye girdi. 27'lik sol beki Guardiola listenin ikinci sırasına aldı. City, eğer Milan'ın 22 yaşındaki sol beki Theo Hernandez transferini bitiremezse, rota Telles'e çevrilecek.

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi Suriye sınırında

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.