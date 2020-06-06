06 Haziran 2020 Cumartesi 23:21 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 23:22

Galatasaray'ın da alınacak yüzde sebebiyle transferini merakla beklediği Alex Telles konusunda kötü haber geldi.

Paris Saint Germain'in birkaç hafta önce transferi bitirdiği belirtilen Telles konusunda imzalar bir türlü atılamadı. 25 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşamayan taraflar süreci gittikçe uzatıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre ise, PSG'nin bitiremediği transferde Chelsea'den sonra Manchester City de devreye girdi. 27'lik sol beki Guardiola listenin ikinci sırasına aldı. City, eğer Milan'ın 22 yaşındaki sol beki Theo Hernandez transferini bitiremezse, rota Telles'e çevrilecek.