PSG, Angers deplasmanında rahat kazandı

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers, sahasında PSG'yi konuk etti.

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller 8. dakikada Kang-In Lee, 39. dakikada Senny Mayulu ve 52. dakikada Lucas Beraldo'dan geldi.

Konuk ekipte Gonçalo Ramos, 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG AVANTAJINI KORUYOR

Bu sonuçla birlikte Angers'ın galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, 34 puanla 13. sırada yer aldı. PSG ise puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

GELECEK HAFTA

Gelecek hafta PSG evinde Lorient ile, Angers ise deplasmanda AJ Auxerre ile karşı karşıya gelecek.