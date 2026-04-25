İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  PSG, Angers deplasmanında rahat kazandı
PSG, Angers deplasmanında rahat kazandı

PSG, Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanan mücadelede Angers'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 22:05
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers, sahasında PSG'yi konuk etti.

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller 8. dakikada Kang-In Lee, 39. dakikada Senny Mayulu ve 52. dakikada Lucas Beraldo'dan geldi.

Konuk ekipte Gonçalo Ramos, 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

PSG AVANTAJINI KORUYOR

Bu sonuçla birlikte Angers'ın galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, 34 puanla 13. sırada yer aldı. PSG ise puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

GELECEK HAFTA

Gelecek hafta PSG evinde Lorient ile, Angers ise deplasmanda AJ Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.