DHA 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:38

İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain maçında soyunma odasına giderek bir daha dönmedi ve sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, Parc des Princes'ten ayrılarak konakladığı otele döndü. Karşılaşma, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla TSİ 20.55'e ertelendi. UEFA mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceğini açıkladı. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.

MAÇI HOLLANDALI HAKEM DANNY MAKKELİE YÖNETECEK. DÖRDÜNCÜ HAKEM İSE POLONYALI BARTOSZ FRANKOWSKİ OLACAK

UEFA, iki kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, hakem değişimiyle maçın devam edeceğini açıkladı. Ancak Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, Crivelli ve Carlos Ponck, protestolarını devam ettirerek maça çıkmak istemedi. Diğer futbolcular da takım arkadaşlarına destek vererek sahaya çıkmaktan vazgeçti. Paris Saint Germain'li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo'ya destek vererek, maçın ertelenmesini istedi. Uzun süren görüşmelerin ardından UEFA, maçı bir gün erteleyerek bu akşam (çarşamba) TSİ 20.55'te oynanmasına karar verdi. Kaldığı yerden devam edecek mücadelenin hakemleri de değişti. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.