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  • PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, FIFA başkanlığına mı aday olacak?
Spor

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, FIFA başkanlığına mı aday olacak?

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaïfi'nin FIFA başkanlığına aday olmayı hedeflediği öne sürüldü.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, FIFA başkanlığına mı aday olacak?
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France 2'de yayınlanan bir programda gündeme gelen bu iddiaya göre PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, FIFA başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.

Al-Khelaïfi, PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanlığının yanı sıra UEFA ile de güçlü bağlara sahip. Katar'ın spor dünyasındaki etkisini artırmaya devam ettiği bu dönemde, onun FIFA başkanlığı için potansiyel bir aday olması gündem oldu.

Eğer yarışa girerse, 2016'dan bu yana başkanlık koltuğunda oturan Gianni Infantino'nun en büyük rakiplerinden biri olabileceği belirtildi. Infantino'nun görev süresi 2027'de sona erecek ve olası bir Al-Khelaïfi adaylığı, FIFA'nın yönetim dinamiklerini ciddi şekilde değiştirebilir.

  • Al-Khelaïfi
  • fıfa

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