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Spor

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Trabzonspor'a tebrik

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor Kulübünü tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibinin başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

Al-Khelaifi'nin, mektubunda, Trabzonspor'un bu sezon sergilediği etkileyici performansı takip ettiği ve gelecek yıllarda da hatırlanacak bu başarıdan dolayı takımı ve Ağaoğlu'nu kutladığı ifade edildi.

Nasser Al-Khelaifi'nin mektubunda, "Bu başarı sizlerin çok çalışmasının bir ürünü." değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kutlamalardan dolayı gurur duyuyor olmalısınız." sözlerine de yer verilerek, tüm dünyanın konuştuğu kutlamalardan övgüyle bahsettiği, sezonun kalan maçları için başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.

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