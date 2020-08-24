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Spor

PSG Başkanı: ''Şampiyonlar Ligi'ni bir gün kazanacağız''

PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Bayern Münih'e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrasında açıklamalarda bulundu. Khelaifi, 'Bu kupayı bir gün kazanacağız' dedi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:08 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:08
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Nasser El-Khelaifi, maç sonunda yaptığı açıklamada üzgün olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle çıktıkları yoldan sapmayacaklarını söyledi.

Katarlı Başkan Nasser El-Khelaifi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki çok üzgünüz. Bu sezon harika şeyler başardık ve bunu unutmayacağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum, burada harika bir iş çıkardılar. Elimizden geleni yaptık ama kazanamadığımızı kabul etmeliyiz. Hedefimizden şaşmadan Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün almak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkes kafasını buradan dik tutarak ayrılacak. Bizim ilk, Bayern'in 11. finaliydi. Bayernli Münihli futbolcuları tebrik ederim. Taraftarlarımız adına üzgünüm ancak birlikte üstesinden geleceğiz"

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