PSG, Bayern Münih'i 2 golle geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında PSG ile Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan PSG yarı finale yükselen taraf oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri mücadelenin 78. dakikasında Desire Doue ve 90+6. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Bayern Münih'de Jamal Musiala'nın ilk yarının son anlarında PSG kalecisi Donnaruma ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. 22 yaşındaki futbolcu gözyaşları arasında sahayı terketti.

PSG'de William Joel Pacho Tenorio karşılaşmanın 82. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. 90+2. dakikada ise bu kez Lucas Hernandez kırmızı kart görünce Fransız ekibi maçı 9 kişiyle tamamladı.

PSG'nin yarı finaldeki rakibi Real Madrid - Borussia Dortmund maçının galibi olacak.