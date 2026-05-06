  • PSG, Bayern Münih'i eledi! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu...
PSG, Bayern Münih'i eledi! Devler Ligi'nde finalin adı belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında PSG, deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 6-5'lik skorla finale yükseldi. Fransız devi, Devler Ligi finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 23:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

