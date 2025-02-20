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Spor

PSG, Brest'i hezimete uğrattı: 7-0

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk ettiği Brest'i 7-0 mağlup ederek üst tura yükselen tara f oldu.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
PSG, Brest'i hezimete uğrattı: 7-0
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSG, sahasında Brest ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 7-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bradley Barcola, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Desire Doue, 69. dakikada Nuno Mendes, 76. dakikada Gonçalo Ramos ve 86. dakikada Senny Mayulu kaydetti. Bu sonucun ardından Brest deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanan PSG, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Brest ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PSG'nin son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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