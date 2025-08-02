PSG, Chevalier ve Zabarnyi transferlerinde sona yaklaştı

Paris Saint-Germain, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız ekibi, Lucas Chevalier ve Ilya Zabarnyi'nin transferlerini önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyor.

Bournemouth'tan Ilya Zabarnyi ile yapılan görüşmeler perşembe gününden bu yana son aşamaya gelirken, Lille forması giyen kaleci Lucas Chevalier için ise bonus maddeleriyle ilgili pazarlıklar sürüyor.

Romano, her iki oyuncunun da PSG'ye transfer olmaya sıcak baktığını ve sürecin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiğini belirtti.