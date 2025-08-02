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Spor

PSG, Chevalier ve Zabarnyi transferlerinde sona yaklaştı

PSG, Lille kalecisi Lucas Chevalier ve Bournemouth'un Ukraynalı savunmacısı Ilya Zabarnyi'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
PSG, Chevalier ve Zabarnyi transferlerinde sona yaklaştı
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Paris Saint-Germain, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız ekibi, Lucas Chevalier ve Ilya Zabarnyi'nin transferlerini önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyor.

Bournemouth'tan Ilya Zabarnyi ile yapılan görüşmeler perşembe gününden bu yana son aşamaya gelirken, Lille forması giyen kaleci Lucas Chevalier için ise bonus maddeleriyle ilgili pazarlıklar sürüyor.

Romano, her iki oyuncunun da PSG'ye transfer olmaya sıcak baktığını ve sürecin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiğini belirtti.

  • Chevalier
  • Zabarnyi

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