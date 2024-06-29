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Spor

PSG çıldırdı! Yamal için 250 milyon euro...

Paris Saint-Germain, rekor bir teklife hazırlanıyor. Fransız devinin, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için 250 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 17:42 - Güncelleme:
PSG çıldırdı! Yamal için 250 milyon euro...
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Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'nın genç yıldızına dev bir transfer teklifi geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; PSG, Lamine Yamal için Barcelona'ya 250 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

BARCELONA'NIN KARARI KESİN

Katalan devi, ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen genç yıldızı kesinlikle satmayı düşünmüyor.

Barcelona Başkanı Laporta, geçtiğimiz Mart ayında 200 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıklamıştı.

FRANSIZ DEVİNE İLETİLDİ

Dev teklife rağmen Katalanlar, oyuncunun kesinlikle satılık olmadığını Fransız devine bildirdiği ifade edildi.

PSG daha önce Barcelona'dan 222 milyon euroya Neymar'ı transfer etmişti. Barcelona, Yamal'ın serbest kalma maddesini 1 milyar euro olarak belirledi.

  • Lamine Yamal
  • 250 milyon euro

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