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Spor

PSG, Danilo Pereira'yı kiraladı

Paris Saint-Germain, Porto'nun ön liberosu Danilo Pereira'yı bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:03
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Porto takımından Danilo Pereira'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

PSG Kulübü, 29 yaşındaki Portekizli milli orta saha oyuncusu Pereira'nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Benfica'nın altyapısından İtalya ekibi Parma'ya transfer olan ve profesyonel kariyerine burada başlayan Pereira, daha sonra Yunanistan'ın Aris ve Hollanda'nın Roda takımlarına kiralanmıştı. Ülkesinde ayrıca Maritimo forması da giyen Pereira, 2015'te Porto'ya imza atmıştı.

Porto kariyerinde 202 maça çıkan Danilo Pereira, takımıyla 2 lig ve bir Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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