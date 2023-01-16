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Spor

PSG deplasmanda kayıp!

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, deplasmanda Rennes'e 1-0 mağlup oldu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
PSG deplasmanda kayıp!
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Fransa Ligi'nde 19. hafta maçında Rennes ile lider Paris Saint Germain karşılaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lik skorla ev sahibi Rennes oldu.

Rennes'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hamari Traore kaydetti. Ev sahibinde milli kalecimiz Doğan Alemdar yedek kulübesinde yer aldı.

PSG'de Lionel Messi ve Nerymar maça ilk 11'de başladı. Kylian Mbappe ise 55'te Hugo Ekitike yerine oyuna girdi. Ancak PSG'nin hücum hattındaki

yıldızlar mağlubiyete engel olamadı.

Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Paris Saint Germain, 47 puanda kaldı. ki hafta önce PSG'yi yenen ikinci sıradaki Lens, güçlü rakibi ile puan farkını 3'e indirdi. Rennes ise bu galibiyetle 37 puana ulaşt.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Rennes, Lorient'e konuk olacak. PSG, Reims'i ağırlayacak.

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