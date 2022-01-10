PSG deplasmanda Lyon'a takıldı

Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.
Ligin 20. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skor ortaya çıktı.
Bu sonucun ardından PSG 47, Lyon ise 25 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında PSG kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Lyon ise Troyes deplasmanına konuk olacak.