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Spor

PSG deplasmanda Lyon'a takıldı

Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, deplasmanda konuk olduğu Lyon ile 1-1 berabere kalarak ligin ikinci yarısına 1 puanla başladı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 00:50
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Ligue 1'de Paris Saint-Germain deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.

Ligin 20. haftasında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Lyon 7. dakikada Paqueta'nın golüyle öne geçerken, Paris Saint-Germain bu gole 76. dakikada Thilo Kehrer ile karşılık verdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 1-1'lik skor ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından PSG 47, Lyon ise 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında PSG kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Lyon ise Troyes deplasmanına konuk olacak.

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