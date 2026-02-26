PSG derbide turu kaptı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekipleri PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, ikinci maçın 2-2 bitmesiyle turu geçti. PSG yoluna Son 16 Turu'nda devam edecek.

Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Monaco'da 55 ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.

PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.

Son 16 Turu'na kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.