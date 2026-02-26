İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8728
  • EURO
    51,9878
  • ALTIN
    7285.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG derbide turu kaptı

PSG, Monaco ile oynadığı rövanş maçını 2-2 berabere tamamlayarak ilk maçtaki 3-2'lik galibiyetin avantajıyla Son 16 Turu'na yükseldi. Monaco, 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağlayamadı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
PSG derbide turu kaptı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekipleri PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG, ikinci maçın 2-2 bitmesiyle turu geçti. PSG yoluna Son 16 Turu'nda devam edecek.

Monaco 45. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Monaco'da 55 ve 58. dakikalarda kart gören Mamadou Coulibaly oyun dışında kaldı.

PSG, 60. dakikada Marquinhos ve 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Maçı bırakmayan Monaco, 90. dakikada Jordan Teze ile durumu 2-2 yaptı ama başka gol bulamadı.

Son 16 Turu'na kalan PSG, Barcelona veya Chelsea'den biriyle eşleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.