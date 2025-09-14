İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG evinde 2 golle güldü

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG sahasında Lens'i ağırladı. Parc des Princes'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

HABER MERKEZİ14 Eylül 2025 Pazar 22:55 - Güncelleme:
PSG evinde 2 golle güldü
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG sahasında Lens'i ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

PSG, 15. dakikada Vitinha'nın asistinde Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti. İlk yarı PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekipte 51. dakikada Bradley Barcola yine Vitinha'nın asistinde sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve PSG, Lens'i 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikta PSG 4'te 4 yaptı ve maç falasıyla liderliğe yerleşti. Lens ise 6 puanla 7. sırada yer aldı.

PSG, ligin 5. haftasında deplasmanda Marsilya ile Le Classique derbisinde kozlarını kapışacak. Lens ise sahasında Berke Özer ve Lille'i ağırlayacak.

  • PSG Lens maçı
  • Ligue 1
  • Parc des Princes

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.