İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG evinde 2 golle kazandı

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında PSG ile Le Havre karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
PSG evinde 2 golle kazandı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 30. haftasında PSG ile Le Havre karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadelede PSG, Le Havre'ı 2-1 mağlup etti.

PSG'nin golleri 8. dakikada Desire Doue ve 50. dakikada Gonçalo Ramos'tan gelirken, Le Havre'ın tek golünü 60. dakikada Issa Soumare kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte şampiyonluğunu geçen haftaki Angers maçında ilan eden PSG, puanını 77'ye çıkararak Monaco ile arasındaki farkı 24'e yükseltti.

Le Havre ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 27 puanda kaldı.

  • Fransa Ligue 1
  • PSG Le Havre
  • Parc des Princes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.