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Spor

PSG evinde kayıp

Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında şampiyon Paris Saint-Germain, Nice'ı konuk etti. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazanarak PSG'ye ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
PSG evinde kayıp
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Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında şampiyon Paris Saint-Germain, Nice'ı konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazanarak PSG'ye ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Nice'a galibiyeti getiren golleri dakika 34 ve 46'da Morgan Sanson ile 70. dakikada Başakşehir'in eski oyuncusu Youssouf Ndayishimiye kaydetti.

PSG'nin tek golünü ise dakika 41'de Fabian Ruiz attı.

Nice, bu galibiyetin ardından ligde 7 maç sonra üst üste 2. galibiyetini aldı. (2G, 3M, 2B)

Bu sonucun ardından şampiyon PSG, 78 puanda kaldı. Nice, maç fazlasıyla 54 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Strasbourg deplasmanına gidecek. Nice, Reims'i konuk edecek.

  • Fransa Ligue 1
  • Paris Saint-Germain
  • Nice

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