PSG evinde Rennes'e yenildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun 5. basamağındaki Rennes'i konuk etti.

Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle mücadeleyi kazandı.

Son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti.

BU SEZON PSG'NİN KARNESİ

Paris Saint-Germain, bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar 28 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 21 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 66 puanla puan tablosunda 1. sırada yer aldı.