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PSG fark yedi, şampiyonluk haftaya kaldı

Fransa Ligue 1'de Lille ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında Lille, Paris Saint-Germain'i (PSG) 5-1 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunmasına rağmen haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, en yakın takipçisi Lille'e konuk oldu.

Lille, Meunier'nin (kendi kalesine) 7, Pepe'nin 51, Bamba'nın 65, Gabriel'in 71 ve Jose Fonte'nin 84. dakikadaki golleriyle maçı 5-1 kazandı.

PSG'nin tek golünü 11. dakikada atan Bernat, 36. dakikada kırmızı kart gördü.

PSG ile arasındaki farkı 17 puana indiren Lille, rakibinin son 7 karşılaşma öncesi şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Paris ekibi, 17 Nisan Çarşamba günü Nantes ile oynayacağı erteleme maçını kazanırsa, son 7 yılda 6. şampiyonluğuna ulaşacak.

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