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Spor

PSG, Fransa Kupası'nın sahibi oldu

Fransa Kupası finalinde PSG ile St. Etienne karşı karşıya geldi. Tek golün atıldığı finalde PSG 1-0 kazanarak kupayı kaldırdı. PSG 13. kez Fransa Kupası'nı kazanmış oldu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:46
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Fransa Kupası finalinde PSG ile St. Etienne karşı karşıya geldi.

Stade de France'de oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Neymar'ın golüyle öne geçen PSG skoru korudu. 31. dakikada Loic Perrin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı, ilk yarı PSG'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda PSG ikinci yarıda istediği gibi oyunu tutarak istediği skoru aldı ve kupaya uzanmış oldu.

Bu sonucun ardından PSG son 6 yılda 5. kez Fransa Kupası'nı kazanarak toplamda 13. kez bu mutluluğu yaşadı.

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