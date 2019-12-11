PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG Galatasaray maçı şifreli mi?
PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG Galatasaray maçı şifreli mi? gibi soruların yanıtları tüm futbol takipleri tarafından merak ediliyor. PSG Galatasaray maçı ile bu akşam temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi için Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve PSG arasında oynanan son karşılaşmada PSG, sarı kırmızılıları 1-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Şimdi ise gözler bu akşam ki karşılaşmaya çevrildi. PSG Galatasaray maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir sınav için mücadele edecek. PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG Galatasaray maçı şifreli mi? gibi soruların yanıtları tüm futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. PSG Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
PSG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Paris Saint-Germain(PSG) Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FALCAO DÖNDÜ!
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Yıldız futbolcu son oynanan Ankaragücü maçının son 12 dakikasında görev almıştı. Sarı-Kırmızılı takımda Luyindama, Feghouli, Ryan Babel ve Florin Andone'nin sakatlıkları bulunuyor.
GALATASARAY PSG'YE KARŞI 11 EKSİK
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son karşılaşması olan PSG maçına 11 eksikle çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Babel, Feghouli, Luyindama ve Andone’nin yanı sıra isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Jimmy Durmaz, PSG deplasmanına götürülmedi.
PSG’DE BU İSİMLER YOK
Ev sahibi Paris Saint Germain’de de eksikler var. Bir süredir takımdan uzak olan ön liberolar Gueye ve Herrera’nın yanısıra hafta sonu Montpellier deplasmanında sakatlanan stoper Kimpembe Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.
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