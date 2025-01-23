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Spor

PSG geriden gelip kazandı! Manchester City'de kötü gidiş sürüyor

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında PSG ile Manchester City, Paris'te karşılaştı. Mücadele 4-2 PSG lehine sona erdi.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 01:32 - Güncelleme:
PSG geriden gelip kazandı! Manchester City'de kötü gidiş sürüyor
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Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri oynandı. PSG, sahasında Manchester City'i ağırladı.

Mücadele 4-2 PSG lehine sona erdi. Maçta goller; 50. dakikada Grealish, 53. dakikada Haaland, 56. dakikada Dembele, 61. dakikada Barcola, 78. dakikada Neves ve 90+5. dakikada Ramos'dan geldi.

İkinci yarısı 6 gole sahne olan maçta, PSG 2-0 geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı.

45. dakikada Achraf Hakimi'nin PSG adına bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

CITY ELENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Bu sonuçla birlikte PSG 10 puana yükseldi. Manchester City ise 8 puanda kaldı. Manchester City son hafta öncesi ilk 24'ün dışında 25. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son maçında PSG, Stuttgart'a konuk olacak. City ise sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

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