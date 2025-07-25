PSG, Gianluigi Buffon'a 250 bin avro ödeyecek

TMW'nin haberine göre, Paris Temyiz Mahkemesi Gianluigi Buffon'un 2018-2019 sezonunda PSG ile yaptığı sözleşmede yer alan vergi maddesini geçerli bularak Fransız kulübünün Buffon'a 250 bin avro ödemesine karar verdi.

İtalyan efsane kaleci, Fransa'da forma giydiği dönemde 1,2 milyon avroyu aşan bir vergi talebiyle karşılaşmıştı. Buffon, sözleşmesinde PSG'nin bu yükümlülüklerin yüzde 50'sini üstlenmesini öngören özel bir madde olduğunu belirtmişti. PSG temyize gitse de mahkeme ilk kararı onadı. Ancak Buffon'un talep ettiği 25 bin avroluk tazminat kabul edilmedi.