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Spor

PSG gözünü, Lille'in genç yıldızına dikti!

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de transfer çalışmaları sürüyor. Başkent ekibi, Lille'de forma giyen 18 yaşındaki stoper Leny Yoro için girişimde bulunacak.

27 Kasım 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
PSG gözünü, Lille'in genç yıldızına dikti!
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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fransız devi, gözünü Lille'in 18 yaşındaki genç yıldızına dikti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG, Lille'de forma giyen 18 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro'yu kadrosuna katmak istiyor.

Genç oyuncu için Real Madrid ve Bayern Münih'in devrede olduğu belirtilen haberde, PSG'nin bu transferi yaparak rakiplerinin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

LILLE UZATMAK İSTİYOR

Öte yandan Lille'in genç yıldız oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemediği ifade edildi. Lille'in 18 milyon euro piyasa değeri olan Yoro'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçeceği öne sürüldü.

PSG ADAYLARINI BELİRLEDİ

PSG'nin transfer döneminde sadece Leny Yoro ile sınırlı kalmayacağı belirtilirken, Fransız devinin Monaco'da forma giyen Youssouf Fofana ve Nice'de oynayan Khephren Thuram'ı da radarına aldığı aktarıldı.

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