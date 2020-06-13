PSG, Edinson Cavani ve Thiago Silva'nın durumunu açıkladı

13 Haziran 2020 Cumartesi 20:42 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 20:42

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Edinson Cavani ve Thiago Silva ile yolların ayrıldığını, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ve Eric Maxim Choupo-Moting ile de vedalaşacaklarını söyledi.



Fransız basınına konuşan Leonardo, "Evet, artık bir sona geldik. İki oyuncu da Ağustos sonuna kadar bizde olacaklar ancak Şampiyonlar Ligi'nin bitişi henüz netleşmedi. Bunun yanında Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ve Eric Maxim Choupo-Moting ile de uzatma niyetimiz yok" dedi.

Stoper oyuncusu Thiago Silva ve forvet Eric Maxim Choupo-Moting'in adı son günlerde Türk takımlarıyla anılıyordu.