PSG, Ilya Zabarnyi transferi için vites yükseltti

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi transferi için Bournemouth'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin sürece doğrudan müdahil olması, Fransız ekibinin bu transferi bir öncelik olarak gördüğünü ortaya koyuyor. 21 yaşındaki Ukraynalı stoper, PSG ile kişisel şartlarda sözlü anlaşmaya varmış durumda ve Fransız devine transfer olmayı istiyor.

Bournemouth ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Zabarnyi için daha önce sabit bir bonservis bedeli konusunda mutabakata varıldığı öne sürülmüştü. PSG'nin bu transferde kararlı olduğu ve oyuncuya 70 milyon avro civarında bir değer biçtiği ifade ediliyor.