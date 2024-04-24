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Spor

PSG kazandı, şampiyonluğa son bir adım bıraktı!

Paris Saint-Germain, Ligue 1'şn 30. haftasında konuk olduğu Lorient'i 4-1 mağlup etti. Başkent ekibi, bu akşam oynanacak Lille-Monaco maçının sonucuna göre şampiyonluğu ilan edebilir.

24 Nisan 2024 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
PSG kazandı, şampiyonluğa son bir adım bıraktı!
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Fransa Ligue 1'de Luis Enrique'nin ekibi PSG deplasmanda Regis Le Bris'in yönetimindeki Lorient'i 4-1 mağlup etti.

Moustoir Yves Allainmat Stadı'nda oynanan mücadelede PSG'nin gollerini 19 ve 60. dakikalarda Ousmane Dembele, 22 ve 90. dakikalarda ise Kylian Mbappe kaydetti.

Lorient'in tek golünü ise 73. dakikada Muhamad Bamba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 69'a yükseltirken, Lorient 26 puanda kaldı.

En yakın takipçisi Monaco ile maç fazlasıyla 14 puan farka ulaşan PSG, Monaco'nun bu akşam Lille'i yenememesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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