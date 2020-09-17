PSG, Lig 1'de ilk galibiyetini aldı

17 Eylül 2020 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:08

Fransa Ligue 1 ilk hafta erteleme maçında PSG ile Metz karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazanarak sezonun ilk golünü ve galibiyetini almayı başardı.

Mücadelede ilk yarı golsüz sona ererken PSG'nin hem Marsilya maçında kırmızı kart gören futbolcuları hem de koronavirüs tedavisi süren isimlerin yokluğu sebebiyle zor anlar yaşadığı maç boyunca görüldü. Dakikalar 65'i gösterdiğinde PSG stoperi Abdou Diallo kırmızı kartla oyun dışında kalırken herkes maçın golsüz biteceğini düşünmeye başladı. 90+3. dakikada Draxler sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla PSG sezonun ilk galibiyetini, puanlarını ve golünü bulmayı başardı. Metz ise henüz puanla tanışamadı.