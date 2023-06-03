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Spor

PSG, Lionel Messi ayrılığını açıkladı

Paris Saint-Germain'de uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
PSG, Lionel Messi ayrılığını açıkladı
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Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Messi, ayrılığı ile ilgili "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" dedi.

Kulübün sahibi Nasser Al-Khelaifi ise "Lionel Messi'ye Paris'te geçirdiği 2 sezon için teşekkür etmek istiyorum. PSG ve Ligue 1'e yaptığı katkı küçümsenemez. Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz" sözlerini sarf etti.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.

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