PSG, Lionel Messi ayrılığını açıkladı

Fransız ekibi, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Messi, ayrılığı ile ilgili "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" dedi.



Kulübün sahibi Nasser Al-Khelaifi ise "Lionel Messi'ye Paris'te geçirdiği 2 sezon için teşekkür etmek istiyorum. PSG ve Ligue 1'e yaptığı katkı küçümsenemez. Messi ve ailesine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz" sözlerini sarf etti.

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile Al Hilal, Barcelona ve Inter Miami gibi ekipler ilgileniyor.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.