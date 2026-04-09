  • PSG, Liverpool'u 2 golle geçerek avantajı kaptı
PSG, Liverpool'u 2 golle geçerek avantajı kaptı

PSG, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Liverpool'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 00:18
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Fransız temsilcisi PSG, sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

PSG, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte PSG, rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.

