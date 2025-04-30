UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan ve hakem Slavko Vincic'in yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Paris Saint-Germain oldu.

Paris Saint-Germain, karşılaşmanın hemen başında 1-0 öne geçti. 4. dakikada gelişen atakta Khvicha Kvaratskhelia, sol kanatta topla buluştu. Gürcü futbolcu, ceza sahasında boş durumda bulunan Ousmane Dembele'yi topla buluşturdu. Dembele, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını Arsenal deplasmanında 1-0 öne taşıdı. Dembele, bu sezon 45 maçta 45 gole etki etti. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol attı ve 12 asist yaptı.

PSG ATAKLARI

PSG, golün ardından da Arsenal kalesine önemli ataklar gerçekleştirdi. Fransız temsilcisi; Dembele, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ve Desire Doue ile farkı artırmaya çalıştı. Bu dakikalarda Arsenal kalecisi David Raya da önemli kurtarışlara imza attı.

ARSENAL TEHLİKELERİ

Arsenal, ev sahibi olduğu maçta özellikle ilk yarım saatte rakip kalede etkili olamadı. İngiliz temsilcisi, daha sonra ise Gabriel Martinelli ile rakip kalede etkili oldu. Brezilyalı futbolcu, 45. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

PSG DEVREDE ÖNDE

Paris Saint-Germain, Arsenal karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

ARSENAL'İN GOLÜ İPTAL OLDU

Arsenal, 47. dakikada golü buldu ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bu dakikada sol kanattan Declan Rice'ın kullandığı serbest vuruşta Merino kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle bu gol geçerlilik kazanmadı.

DONNARUMMA YİNE GEÇİT VERMEDİ

Arsenal, 56. dakikada bir kez daha etkili geldi. Bu dakikada gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Trossard, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Donnarumma'yı geçemedi.

PSG'DEN ÜST ÜSTE ATAKLAR

Paris Saint-Germain, mücadelenin son anlarında önemli tehlikeler yarattı. Bradley Barcola, 83. dakikada ceza sahasından yakın mesafeden topu dışarıya vurdu. Bir dakika sonra ise karşı karşıya pozisyonda Gonçalo Ramos'un vuruşu üst direkten döndü.

PSG KAZANDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğunu daha önce ilan eden PSG, hafta sonunda Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak. Arsenal ise ligde sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.