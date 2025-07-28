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Spor

PSG, Lucas Chevalie transferini bitirmeye hazırlanıyor

Fransız devi Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ile yeni sözleşme görüşmeleri sırasında maaş krizi yaşadı. Fransız ekibi yaşananların ardından Lille forması giyen Lucas Chevalie transferinde sona yaklaştı.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
PSG, Lucas Chevalie transferini bitirmeye hazırlanıyor
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Paris Saint-Germain, 2026 Haziran ayında sözleşmesi bitecek Gianluigi Donnarumma'nın yüksek maaş talebi sonrası İtalyan yıldızla ayrılığa yakın bir noktaya gelirken, kaleyi emanet etmek istediği Lucas Chevalier için önemli hamle yaptı.

Bir süredir gündemde olan transferde önemli ilerleme kaydedildi. Fransız basınına göre PSG, Lille ile yaptığı görüşmelerde 40 milyon euro civarında bir teklifle anlaşmaya yaklaştı.

Lille'in Tottenham'dan kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna katmaya yakın olması, Chevalier'nin ayrılığını kolaylaştırabileceği vurgulandı.

PSG'nin, 23 yaşındaki Fransız kalecinin transferini 6 Ağustos'taki sezon açılışına yetiştirmek istediği ortaya çıktı.

Transferin tamamlanması halinde Chevalier, 13 Ağustos'ta Tottenham'a karşı oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde kadroda yer alabilecek.

  • Paris Saint-Germain
  • Gianluigi Donnarumma
  • transfer

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