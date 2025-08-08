İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

PSG, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı

Paris Saint-Germain, Lille'den transfer ettiği Lucas Chevalier için sağlık kontrolünü tamamladı. 23 yaşındaki kaleci PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi8 Ağustos 2025 Cuma 21:59 - Güncelleme:
PSG, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Paris Saint-Germain, Lille'den transfer ettiği Lucas Chevalier için sağlık kontrolünü tamamladı.

Fabrice Hawkins'in aktardığı bilgilere göre, 23 yaşındaki kaleci PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisi, Chevalier için Lille kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da genç eldivenle ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Chevalier, Paris Saint-Germain ile anlaşarak kariyerine Fransa'nın en üst düzey kulüplerinden birinde devam etme kararı aldı.

