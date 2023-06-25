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Spor

PSG, Luis Enrique ile sözleşme imzalayacak

30 Haziran'da Christoph Galtier ile 6 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracak olan PSG, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Enrique ile sözleşme imzalayacak.

25 Haziran 2023 Pazar 20:59 - Güncelleme:
PSG, Luis Enrique ile sözleşme imzalayacak
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İspanya Teknik Direktörlüğü görevinden 2022 Dünya Kupası sonrası ayrılan Luis Enrique, uzun süren görüşmelerin ardından PSG'nin teklifini kabul etti.

Luis Enrique'nin Manchester City'den Bernardo Silva, Bayern Münih'ten Lucas Hernandez, Inter'den Milan Skriniar, Sporting'ten Manuel Ugarte, Real Madrid'den Marco Asensio ve Mallorca'dan Lee Kang-In transfer listesiyle geldiği, bu transferlerin de kısa süre içerisinde bitirileceği belirtildi.

İspanyol teknik adam, Barcelona hocasıyken Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

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