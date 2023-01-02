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Spor

PSG maçı kaybetti, liderliği kaybetmedi

Hafta içi ve hafta sonu çift maç oynanan Ligue 1'de, PSG liderliğini koruyor.

2 Ocak 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
PSG maçı kaybetti, liderliği kaybetmedi
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PSG, hafta içi konuk ettiği Strasbourg'u 2-1'le geçmesine rağmen zirve yarışındaki en önemli rakibi Lens'e, hafta sonu deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Hafta içi Nice deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak iki maçı 4 puanla kapatan Lens, zirve yarışında PSG ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

Olimpik Marsilya ise hafta içi konuk ettiği Toulouse'u 6-1 yendi. Olimpik Marsilya, diğer maçına bugün TSİ 21.00'de Montpellier ile deplasmanda çıkacak.

Ligde 17 hafta sonunda 44 puanlı PSG'yi, 40 puanla Lens ve 33 puanla Olimpik Marsilya izliyor.

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