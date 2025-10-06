İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

PSG maçının ardından gündem oldu! Fransa Berke Özer'i konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta 3 kez tekrar edilen penaltıyı 3 kez kurtararak tarihi bir başarıya Berke Özer, Ligue 1'de PSG ile oynanan maçta da performansıyla beğeni topladı. Lille'in PSG ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 25 yaşındaki genç kaleci için Fransız basını övgüyle bahsetti. İşte detaylar

6 Ekim 2025 Pazartesi 12:31
Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Roma'yı tek golle geçtiği maçta 3 kez tekrar edilen penaltıyı 3 kez kurtararak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Bu performansıyla çok konuşulan Berke Özer, PSG ile 1-1 berabere kalınan maçta da göz doldurdu.

Nuno Mendes'in frikikten attığı golde yapacak bir şeyi olmayan Berke Özer performansıyla 7.4 puan aldı. Fransız basınında 25 yaşındaki kaleci için yine övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Fransız basınında yer alan haberde, Berke Özer'in maç golsüz berabere giderken ve PSG 1-0 öndeyken yaptığı 2 kritik kurtarışla sonuca direkt etki ettiği aktarıldı. 85. dakikada Ethan Mbappe'nin Lille'e beraberlik golünü getirdiği ana kadar olan kısımda takımı Berke'nin oyunda tuttuğu belirtildi.

LİLLE KARNESİ

Bu sezon Lille kalesini 8 maçta koruyan Berke Özer, bu karşılaşmalarda topu 10 kez ağlarında görürken, 2 kez de kalesini gole kapattı.

