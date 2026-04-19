İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG, Marquinhos'un ayrılığına izin vermeye hazır
Spor

PSG, Marquinhos'un ayrılığına izin vermeye hazır

Fransız devi Paris Saint-Germain, 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kaptanı Marquinhos'un sezon sonunda ayrılmak istemesi halinde önünü tıkamayacak.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 15:28 - Güncelleme:
PSG, Marquinhos'un ayrılığına izin vermeye hazır
ABONE OL

Paris Saint-Germain, kaptanı Marquinhos'un kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi halinde sezon sonunda ayrılmasına izin vermeye hazır.

L'Equipe kaynaklı habere göre 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen oyuncunun ayrılığına engel olmayacak. Haberde, bu yaklaşımın kulübün son iki yıldır sürdürdüğü bir politika olarak öne çıktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marquinhos, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine kısa süre kala kalıp kalmayacağına dair kararını son günlerde vermişti.

31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 10 yılı aşkın süredir PSG'nin önemli bir parçası ve liderlerinden biri konumunda bulunuyor. Ancak kulüp, tecrübeli futbolcunun yaz transfer döneminde yeni bir meydan okumaya atılmak istemesi halinde bu kararına saygı göstermeye hazır.

  • Marquinhos
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.