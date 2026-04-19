PSG, Marquinhos'un ayrılığına izin vermeye hazır

Paris Saint-Germain, kaptanı Marquinhos'un kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi halinde sezon sonunda ayrılmasına izin vermeye hazır.

L'Equipe kaynaklı habere göre 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen oyuncunun ayrılığına engel olmayacak. Haberde, bu yaklaşımın kulübün son iki yıldır sürdürdüğü bir politika olarak öne çıktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marquinhos, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine kısa süre kala kalıp kalmayacağına dair kararını son günlerde vermişti.

31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, 10 yılı aşkın süredir PSG'nin önemli bir parçası ve liderlerinden biri konumunda bulunuyor. Ancak kulüp, tecrübeli futbolcunun yaz transfer döneminde yeni bir meydan okumaya atılmak istemesi halinde bu kararına saygı göstermeye hazır.