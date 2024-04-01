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Spor

PSG, Marsilya deplasmanında 10 kişiyle galip geldi

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 27. haftasında Marsilya'ya konuk oldu. Başkent ekibi, 10 kişi kaldığı mücadelede rakibini Vitinha ve Gonçalo Ramos'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

1 Nisan 2024 Pazartesi 00:28 - Güncelleme:
PSG, Marsilya deplasmanında 10 kişiyle galip geldi
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Fransa Ligue 1 27. hafta maçında PSG, deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'de oynanan maçı PSG 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Vitinha ve 85. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

PSG'de Lucas Beraldo, 40. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya'nın 58. dakikada Veretout'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MBAPPE YİNE KENARA GELDİ

PSG'de geleceğiye ilgili kararını henüz açıklamayan Mbappe, 65. dakikada oyundan alındı. Fransız yıldız isteksiz bir şekilde kenara geldi.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 62 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Lille deplasmanına gidecek. PSG ise Clermont'u ağırlayacak.

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