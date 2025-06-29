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Spor

PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4 golle uğurladı

Paris Saint-Germain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Inter Miami'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

Haber Merkezi29 Haziran 2025 Pazar 21:03 - Güncelleme:
PSG, Messi'li Inter Miami'yi 4 golle uğurladı
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Paris Saint-Germain, Inter Miami ile karşı karşıya geldi. PSG, Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 6 ve 39. dakikalarda Joao Neves, 44. dakikada Tomas Agustin Aviles (Kendi kalesine) ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi attı.

PSG, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi. Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile turnuvaya veda etti.

PSG, çeyrek finalde, Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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