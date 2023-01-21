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Spor

PSG, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Inter forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı.

21 Ocak 2023 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
PSG, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı
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Paris Saint-Germain, savunmasını Inter'den Milan Skriniar ile güçlendiriyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibi, Slovak stoperle sezon sonu için anlaşma sağladı. Inter'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Skriniar'ın ardından PSG'ye katılacağı kaydedildi.

PSG'nin, Skriniar'la sezon sonu için anlaşmasına rağmen, bu transferi ara dönemde de resmiyete dökebileceği aktarıldı.

Inter'in, Skriniar'dan para kazanmak için son şansının ara transfer dönemi olduğu belirtildi. PSG'nin de başarılı oyuncuyu bu dönemde kadrosuna katmak için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli düşündüğü kaydedildi.

PSG, geçen yaz transfer döneminde de Skriniar'ı kadrosuna katmak istemiş, 55 milyon euro'luk transfer teklifi reddedilmişti.

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