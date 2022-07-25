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Spor

PSG, Milan Skriniar transferini rafa kaldırdı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Inter forması giyen Milan Skriniar'ın transferinden vazgeçme aşamasına geldiği ve yeniden düşünme kararı aldığı iddia edildi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
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Paris Saint Germain, Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Sloven stoper Milan Skriniar transferinden vazgeçme aşamasına geldi.

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre; Inter'in 70 milyon euro değer biçtiği Skriniar için bu bedelin çok yüksek olduğunu düşünen Paris ekibinin, transfere olan ilgisi her geçen gün azalıyor. Özellikler teknik direktör Christophe Galtier'in özellikle istediği Skriniar için şartları zorlayan ancak 70 milyon euro gibi bir bedel ödeme konusunda çekinceleri bulunan PSG yönetiminin transferi şimdilik yeniden düşünme kararı aldığı yazıldı.

Abdou Diallo ve Thilo Kehrer gibi stoperlerini satılık listesine ekleyen Paris ekibinin, bu oyunculardan beklediği seviyede gelir elde ederse Skriniar için yeniden girişimlerini sıklaştırabileceği belirtildi.

5 sezondur Inter forması giyen 27 yaşındaki Skriniar, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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