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Spor

PSG, Montpellier deplasmanından galibiyetle döndü

Paris Saint-Germain, deplasmanda Montpellier'i Dagba, Moise Kean ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-1 yendi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 09:28 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 09:28
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.

Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.

Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.

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